أمطار رعدية ورياح على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية، على عدة ولالايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، عين الدفلى، أولاد جلال، المغير، اليزي، تمنراست وجانت تساقط أمطار بكميات معتبرة محليا نهار اليوم، بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية على ولايات الوادي، تقرت وورقلة.

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