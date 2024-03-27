أمطار رعدية ورياح قوية اليوم عبر هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن تساقط الأمطار الرعدية سيكون بكميات معتبرة محليا. ويستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان، عين الدفلى، المدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس ،تيزي وزو ،بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما أفاد تنبيه ثانٍ للأرصاد الجوية، باستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

وهذا على الولايات التالية: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، غرداية، المغير، الوادي و تقرت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور