أمطار رعدية ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية. بداية من السادسة من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة.

وفي تنبيه آخر، افادت المصلحة ذاتها، أن بعض السواحل الوطنية ستشهد هبوب رياح قوية وأمواج عالية. في كل من مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون ، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

كما شهدت المناطق الشمالية، والداخلية وحتى الجنوبية، الأسبوع الماضي، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى. الأمر الذي استدعى خروج الحماية المدنية ووزارة الصحة ببيان تحذيري، حيث قدمتا النصائح للمواطنين، لاسيما المسنين والأطفال والمرضى.

وأعلنت عن وضع كل الوحدات العملية في حالة تأهب. بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية. وهذا تحسبا لموجة الحر المتوقعة في هذه الأيام.

وفيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة عند وجود موجة الحر، فنصحت الحماية المدنية، بعدم التعرض لأشعة الشمس. خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال. وتجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. ويجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

كما أشارت الحماية، إلى استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية. وإغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها. وإذا توجب الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك. كما يفضل أن تكون فاتحة اللون. الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل. وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة. وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى.