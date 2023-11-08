أمطار رعدية ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية، وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بني عباس، أدرار. وهذا بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

أما بخصوص الرياح القوية والزوابع الرملية، فالولايات المعنية هي كل من الوادي، تقرت، غرداية، البيض، بشار، ورقلة، النعامة، تيميمون. بني عباس، أدرار، تندوف. وهذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية مساء اليوم.