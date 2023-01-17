أمطار رعدية ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط امطار رعدية وهبوب رياح قوية في العديد من ولايات الوطن. وهذا بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الأربعاء.

كما أشار التنبيه للمصلحة ذاتها، أن الولايات بالأمطار هي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، العاصمة، بومرداس تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس.

أما الرياح فتخص كل من من الاغواط، برج بوعريريج، بجاية، عنابة، سطيف، سكيكدة، البيض، جيجل، الطارف. إضافة إلى العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، مسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم. عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة.

في حين، ستصل سرعة الرياح حسب نشرية خاصة من مصلحة الأرصاد الجوية، إلى 70 كلم/سا. وهذا إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء.

كما سيكون البحر شديد الهيجان، وهذا على طول الشريط الساحلي، حسب النشرية الجوية التي وضعها الديوان باللون البرتقالي.

ودعت من جهتها، الحماية المدنية بإتباع التدابير اللازمة، على إثر النشرية الجوية. وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، دعت ذات المصالح، لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح.

بترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح، والاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي. على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن. وحماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر، والابتعاد عن النوافذ، الشرفات، الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وستشهد الوضعية الجوية تغيرا شاملا في الطقس بداية من اليوم الثلاثاء، بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بكتلة هوائية باردة. أمطار غزيرة وثلوج تكون أكثر اعتبارا بداية من يوم الأربعاء على كافة الولايات الشمالية للوطن. مع أجواء جد باردة وتراجع محسوس في درجات الحرارة.

كما أن المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 700 متر ستكون على موعد مع تساقط للثلوج بداية من ظهيرة يوم الأربعاء، خاصة مرتفعات تيارت، تيزي وزو، البليدة، سطيف، بجاية، جيجل، البويرة.