أمطار رعدية ورياح قوية بداية من منتصف النهار على هذه الولايات

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الثلاثاء. من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية على العديد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة أن كمية الأمطار المتساقطة تتراوح ما بين 20 و40 ملم.

وتمتد صلاحية النشرية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الوادي وورقلة.

كما خصت النشرية أيضا تنبه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر يخص تساقط أمطار رعدية.

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تبسة، خنشلة، تقرت وإليزي.