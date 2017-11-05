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أمطار رعدية ورياح قوية بـ 9 ولايات هذا المساء

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أمطار رعدية ورياح قوية بـ 9 ولايات هذا المساء
بقلم أمينة داودي

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة من أمطار رعدية ورياح قوية تخص 9 ولايات شمالية.

وأضافت النشرية أن الإضطراب سيمس الولايات الشمالية والشرقية للوطن بداية من مساء اليوم، كما ستكون الأمطار مصحوبة بحبات البرد.

وتتمثل الولايات المعنية في  بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأفادت ذات النشرية، أن كمية الأمطار ستتعدى 30 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية الخاصة من مساء اليوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية مساء الغد الإثنين على الساعة التاسعة ليلا.

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