أمطار رعدية ورياح قوية بهذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي المسيلة، والجلفة، والأغواطـ، والبيض، النعامة وتمنراست.

فيما ستشهد ولايات تيبازة، والشلف، مستغانم ووهران هبوب رياح قوية شمالية شرقية سرعتها من 50-70 كلم/سا. وقد تصل إلى 80 كلم/سا.

ويتواصل هبوب الرياح، إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة الـ03سا00 صباحا.