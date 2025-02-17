أمطار رعدية ورياح قوية تتعدى 80 كلم/سا تجتاح هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من جنوب البلاد.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات ورقلة، إليزي، إن صالح ،أدرار ،تيميمون و المنيعة. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم، وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 من مساء اليوم.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، ستعرف ولايات إن قزام، برج باجي مختار، تيميمون، تمنراست. إن صالح، جانت. إليزي، المنيعة وأدرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا إلى غاية الساعة 18:00 .

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