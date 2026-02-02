أمطار رعدية ورياح قوية تتعدى 80 كلم/سا عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذرت نشرية خاصة للأرصد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 80 كلم/سا بداية من الساعة 10:00 اليوم. إلى غاية الساعة 23:00 اليوم.

والولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، الجلفة، الأغواط، النعامة والبيض.

وحسب نشرية خاصة ثانية، ستشهد ولايات بشار، بني عباس، تندوف وتيميمون هبوب رياح قوية. بسرعة قد تتعدى 80 كلم /سا وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، وهذا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 22:00.

كما أفاد تنبيه للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، غرداية، المنيعة وأدرار.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس وسعيدة.

