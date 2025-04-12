أمطار رعدية ورياح قوية تجتاح هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية و تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وفي تنبيه لها حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية على ولايات مستغانم، غليزان، تيارت، وهران، معسكر، سعيدة، عين تموشنت. تلمسان، البيض، النعامة، بشار، بني عباس وتندوف. بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما ستشهد ولايات تمنراست، أدرار، برج باجي مختار، إن قزام هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف الرمال. بداية من منتصف نهار اليوم السبت إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

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