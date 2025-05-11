أمطار رعدية ورياح قوية تجتاح هذه الولايات

أفادت مصالح الارصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على بعض الولايات نهار اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، تساقط سيخص معظم المناطق الشمالية للبلاد وحتى الجنوبية منها. حيث ستشهد ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، أم البواقي. خنشلة، باتنة، المسيلة، البويرة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، الاأغواط، تقرت، غرداية، السعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض، المنيعة وبني عباس تساقط أمطار رعدية، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد بعض المناطق الجنوبية استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة 21:00 مساء. والولايات المعنية هي الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، تيميمون وبشار.

الوادي تقرت ورقلة غرداية المنيعة البيض تيميمون و بشار

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