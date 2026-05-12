أمطار رعدية ورياح قوية تجتاح هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية فهي: تبسة، سوق أهراس، خنشلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط. غرداية، البيض، النعامة، بشار، بني عباس و تندوف

كما حذر تنبيه ثان، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: أم البواقي، تبسة، الوادي، باتنة، بسكرة، المغير، تقرت، المسيلة، الجلفة، تيارت، الاغواط، البيض، النعامة، المنيعة، تيميمون، بشار، بني عباس، أدرار و برج باجي مختار

