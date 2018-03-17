أمطار رعدية ورياح قوية تضرب الولايات الوسطى والغربية

حذرت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار مصحوبة برياح على الولايات الوسطى والغربية.

وحسب ذات المصدر فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من ليلة يوم السبت ويستمر الى غاية الأحد 18 مارس.

وأضافت نفس النشرية أن الولايات المعنية هي: الجزائر ، البليدة ، بومرداس ، تيزي وزو ، شمال البويرة ، تيبازة .

وتمتد صلاحية النشرية بهذه الولايات من منتصف الليل إلى غاية يوم الإثنين على السادسة صباحا.

بالإضافة إلى ولايات الشلف، غليزان، شمال تيارت، شمال تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تيارت وسعيدة.

تمتد صلاحية النشرية من يوم الأحد على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء.

بينما ولايات مستغانم، الشلف، وهران وعين تيموشنت فصلاحية النشرية تمتد من يوم غد على الثالثة صباحا إلى الثالثة مساءا