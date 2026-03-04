أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه الولايات بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

والولايات المعنية هي: وهران، عين تيموشنت، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، بجاية. سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير و الجلفة

كما أفاد تنبيه آخر بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وهذا على ولايات الأغواط، البيض، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، بني عباس، تندوف، أدرار و إن صالح.

