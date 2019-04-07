أمطار رعدية ورياح قوية ستشهدها هذه المناطق اليوم

أكدت مصالح الأرصاد الجوية،اليوم الأحد، في نشرية خاصة لها أن هناك أمطار رعدية مرفوقة ببرد ستتساقط على المناطق الشمالية اليوم.

وأوضح المصدر، أن هذه النشرية ستمس المناطق الشمالية لغاية السادسة مساءا من نهار اليوم الأحد .

وتعني الولايات التالية: مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، والجزائر العاصمة .

بالإضافة إلى: المدية، بومرداس، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية سطيف، و جيجل.

في حين ستكون سيتواصل هبوب الرياح على السواحل الوسطى والغربية، إلى غاية الثالثة زوالا من اليوم الأحد .

هذه الرياح ستكون على مستوى ولايات : تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، وتيبازة .

وأكدت ذات المصالح، أن سرعة الرياح قد تصل إلى 80 كم في الساعة .