أمطار رعدية ورياح قوية عبر عديد الولايات من الوطن

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشمالية للوطن.

و ستشهد المناطق الشمالية للوطن تقلبات جوية مع بأمطار معتبرة محليًا تكون رعدية أحيانًا، مرفوقة برياح قوية قد تتجاوز 60 كلم/سا في بعض المناطق الساحلية والمرتفعات وذلك ابتداءً من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية مساء السبت.

الولايات المعنية تشمل الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، المدية، إلى جانب ولايات الشرق كقسنطينة، جيجل، سكيكدة، وعنابة، إضافة إلى وهران، مستغانم، الشلف من الغرب، والهضاب العليا كباتنة وأم البواقي.

وقد تصل كميات الأمطار المتوقعة إلى 60 ملم محليًا، كما يُتوقع استمرار هذا الاضطراب إلى غاية مساء السبت، مع تسجيل درجات حرارة لا تتجاوز 21 درجة مئوية في بعض ولايات الغرب مثل وهران والشلف، وسط رياح قد تتجاوز سرعتها 30 كلم/سا.