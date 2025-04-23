أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الارصاد الجوية، بتساقط أمطار على بعض المناطق الشرقية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بالولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة، ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف النهار وتستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

فيما ستعرف الولاية الجنوبية تندوف هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

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