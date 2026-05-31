أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

تشهد بعض الولايات الشرقية للبلاد نهار اليوم الأحد، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، فيما ستشهد ولايات من جنوب البلاد هبوب رياح قوية مرفوقة بتطار للرمال.

وحذّر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي وجانت.

فيما ستشهد ولايات إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

