أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية، عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة. الوادي، تيميمون، الأغواط، بجاية، غرداية، سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، الوادي، تيميمون. بالإضافة إلى ولايات الأغواط، بجاية، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست. كذلك ولايات أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، باتنة، تندوف، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المنيعة. وسكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال وبشار.

كما ستشهد ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

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