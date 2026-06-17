أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطاير للرمال عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم على ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، الطارف، الأغواط وغرداية، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، المدية، تيارت. كذلك ولايات المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست وجانت.

كما ستشهد ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم هبوب رياح قوية اليوم، أما ولايات النعامة، البيض، بشار. ستشهد هي الأخرى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

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