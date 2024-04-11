أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات اليوم

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن كمية الأمطار ستراوح بين 20 و 40 ملم محليا بداية من التاسعة من صبيحة اليوم الخميس لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: سكيكدة، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، خنشلة، باتنة وبسكرة.

كما ستشهد كل من ولاية تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، جيجل، ميلة، قسنطينة، عنابة و تبسة. تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما حذر تنبيه لذات المصالح، من هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على كل من ولاية البليدة، الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو و بجاية.

أما الجنوب الجزائري، ستشهد بعض الولايات هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.

الولايات المعنية هي: النعامة، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، اليزي، جانت وتمنراست.

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