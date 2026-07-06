أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال عبر عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم الاثنين.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغير، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

والولايات المعنية هي إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور