أمطار رعدية ورياح قوية عبر 30 ولاية اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار الرعدية يكون بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة. المسيلة، تبسة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض والنعامة.

كما أوضح تنبيه ثان للمصالح نفسها، أنه سيتم تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وهذا على كل من ولايات المعنية، تقرت، غرداية، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، وأدرار.

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