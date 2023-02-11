أمطار رعدية ورياح قوية على الولايات الجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الجنوبية.

وحسب ذات البيان، الأمطار متوقعة بداية من الساعة 18سا من مساء اليوم السبت إلى غاية منتصف الليل.

وذكر ذات البيان، الولايات الجنوبية المعنية بتساقط الأمطار وهي : تيميمون أدرار و إن صالح.

كما حذرت ذات المصالح، في تنبيه ثان لها، من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على ولايات: تيميمون، أدرار وإن صالح.

الرياح ستستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 15 سا بعد زوال اليوم السبت.

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