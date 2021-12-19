أمطار رعدية ورياح قوية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق. كما أضافت، المصلحة أن بعض الولايات الجنوبية ستشهد الأمطار، والرياح تخص السواحل الوطنية.

في حين أشار الديوان من خلال تنبيه من المستوى الأول، إلى أن ولايات بني عباس وبشار، تندوف ستشهد أمطار رعدية بداية من الساعة السادسة الى غاية السادسة مساء. أما السواحل المعنية بالرياح والأمواج العالية، فهي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم، تنس، بوهارون.

كما أفادت المصلحة ذاتها، أن الرياح ستكون بداية من الساعة السادسة صباحا الى غاية السادسة مساء.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستمرار الصفاء والإستقرار في الطقس على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية 21 ديسمبر المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، التي توضع دخول مرتفع للضغط الجوي على الجهة الغربية للوطن. يؤدي إلى استقرار في الطقس. غير أن الولايات الغربية الساحلية و الجنوب الغربي ستشهد بعض الأمطار المتفرقة ليعود الإستقرار من جديد.

أما عن درجات الحرارة فستعرف إرتفاعا طفيفا على الولايات الشمالية. حيث ستتراوح ما بين 15 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية. ومن 18 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية. كما ستصل إلى 30 درجة على الولايات الجنوبية للوطن.

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