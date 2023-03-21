أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الجنوبية مع هبوب رياح قوية.

وحذّرت ذات المصالح في تنبيه لها من إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء على ولايات ورقلة وإليزي.

كما أشارت ذات المصلحة إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على ولايات إن قزام، تمنغست وجانت.