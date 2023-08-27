أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

أفاد تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة. محليا مع هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم.

وحسب ذات المصدر فإن تساقطال أمطار الرعدية سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت المصالح نفسها أن الولايات المعنية بهذا التنبيه هي كل من ولاية تيزي وزو ،بجاية ،جيجل و سكيكدة.

فيما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح بتسجيل هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم يستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية بهبوب الرياح فهي: ولاية الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة و الأغواط.