أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات غدا

ستشهد الوضعية الجوية تغيرا شاملا في الطقس بداية من يوم غد الإثنين بسبب قدوم إضطراب جوي محمّل ببعض الأمطار. يخص أولا الولايات الغربية لينتقل بعدها إلى الولايات الشرقية والوسطى.

وحسب توقعات الطقس ليوم غد الإثنين، ستكون الأجواء غائمة وممطرة على الولايات الغربية للوطن. بينما سيكون الطقس مشمس على وسط و شرق البلاد. مع أمطار رعدية على الجنوب الغربي.

سرعة الرياح تصل الى 60 كلم/سا على المناطق الشمالية. وتصل الى 50 كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال. بينما الحرارة تتراوح بين 26 و 34 درجة بالمناطق الساحلية. وتتراوح بين 24و 35 درجة بالمناطق الداخلية. في حين ستتراوح بين 26 و 41 درجة بالمناطق الجنوبية.