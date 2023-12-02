أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية. بالإضافة إلى تسجيل هبوب رياح مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات اليوم.

وحسب ذات المصدر، ستشهد كل من ولاية سوق هراس، الطارف وعنابة تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل. ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما أوضح تنبيه ثان، تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09:00 اليوم، ويستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة 15:00 اليوم.

والولايات المعنية هي: بسكرة، أولاد جلال والمغير.

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