أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتساقط أمطار رعدية مع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عل عدة ولايات من الوطن نهار اليوم.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها فإن ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيارت، الشلف، غليزان. معسكر، وهران، عين تيموشنت، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، النعامة والبيض. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من 09سا من صبيحة اليوم السبت إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما ستشهد بعض الولايات الجنوبية على غرار إن قزام ، تمنراست، جانت وإن صالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال. وهذا ح بداية من 09 سـا من صبيحة اليوم السبت إلى غاية 18سا من مساء اليوم.

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