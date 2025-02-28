أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، نشره الديوان، فان بداية تساقط الأمطار يكون من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الثالثة صباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عين تموشنت وتلمسان.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح وأمواج عالية على العديد من الولايات الساحلية الغربية.