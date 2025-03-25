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أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

بقلم عايدة.ع
أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات
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تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات ورقلة، الوادي، بجاية، تبسة، تيزي وزو، باتنة، جيجل، خنشلة وبسكرة ستشهد اليوم تساقط أمطار رعدية.

كما ستسجل بعض الولايات الجنوبية هبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطاير للرمال، والولايات المعنية هي تمنراست،إليزي، إن صالح، تيميمون وأدرار.

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