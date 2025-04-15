أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مهتبرة محليا وهبوب رياح قوية على معظم الولايات الشمالية للبلاد نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات النعامة، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس. سعيدة، البيض، غليزان، تيارت، الأغواط، عين الدفلى، المدية، الجلفة، البليدة. تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس و البويرة،ستشهد تساقط أمطار رعدية غزيرة. محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة. من مساء اليوم الثلاثاء، على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس. قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف برج بوعريريج. المسيلة، أولاد جلال، بسكرة ،باتنة خنشلة، تبسة و أم البواقي.

فيما ستشهد بعض الولايات الغربية للوطن هبوب رياح قوية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، والولايات المعنية : مستغانم، وهران ،عين تيموشنت، تلمسان و بشار.

أما الولايات الجنوبية ستشهد هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال مع تسجيل رؤية رديئة بداية من الساعة التاسعة. من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، وهذا على ولايات النعامة، البيض، غرداية، تقرت، المغير. الوادي، ورقلة، المنيعة، تيميمون و بني عباس.

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