أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأراصد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وفي تنبيه، حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة. تيبازة، الشلف، المسيلة، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت. الجلفة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة.

وهذا بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد بعض الولايات الجنوبية على غرار البيض، بشار، بني عباس وتيميمون هبوب رياح قوية. مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 15:00بعد زوال اليوم السبت إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

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