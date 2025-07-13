أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن اليوم الأحد.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها أن ولايات برج باجي مختار، تمنراست وإن قزام، ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.

كما تتوقع ذات المصالح هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

والولايات المعنية هي برج بوعريريج وسطيف.

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