أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تبسة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، الوادي وورقلة.

كما تتوقّع ذات المصالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على ولايات إليزي، ورقلة، المنيعة وتيميمون.

