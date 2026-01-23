أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه صادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار مصحوبة برعود مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من ولاية الجزائر، سيدي بلعباس. وورقلة، تيبازة، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، غليزان، بني عباس.

وكذا ولايات المسيلة، تيارت، تبسة، إن صالح، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، عين تيموشنت.

وولايات الجلفة، تلمسان، المنيعة، البيض، خنشلة، عين الدفلى، المدية، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، معسكر، وهران وبشار.

فيما أفادت نشرية جوية خاصة، بهبوب رياح غربية غربية-جنوبية، سرعتها من 60 إلى 70كلم/سا.

ويبدأ هبوب الرياح صباح اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة التاسعة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهبوب الرايح في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، الشلف، وتيبازة.