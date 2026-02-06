أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول على خريطة اليقظة، فإن بداية تساقط الأمطار يكون على الساعة السادسة مساء. ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من وهران، وعين تموشنت، وتلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وغليزان، تيسمسيلت وتيارت.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بداية من الساعة الثالثة من صباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المغعنية بالنشرية في كل من الجزائر العاصمة، وتيبازة، والشلف، ومستغانم، ووهران، وعين تموشنت. والوادي، والجلفة، والأغواط، والبيض، والنعامة، وبشار، المنيعة وتيميمون.