أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات بداية من اليوم

نتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد. إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين.

والولايات المعنية هي: تبسة، بسكرة، غرداية، أولاد جلال، باتنة، بسكرة، المغير، تقرت، اليزي، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، المسيلة، الجلفة.

وأفاد تنبيه آخر باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد. وهذا على ولايات تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم الأحد إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين.

وبخصوص الولايات المعنية هي: تيميمون، أدرار، إن صالح، اليزي، تمنراست، إن قزام، تمنراست.

