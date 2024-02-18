أمطار رعدية ورياح قوية على 12 ولاية اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتسجيل استمرار تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وأوضح تنبيه لذات المصالح من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد. مشيرا أن الولايات المعنية هي: تيبازة، الشلف وعين الدفلى.

كما أوضح تنبيه ثان استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

والولايات المعنية هي: بشار، بني عباس، تندوف، تيميمون، المنيعة، أدرار، برج باجي مختار وإن صالح

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