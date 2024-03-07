أمطار رعدية ورياح قوية على 13 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس،بتسجيل تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على كل من ولايات الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان.

وحب المصدر نفه، ستشهد كل من ولاية النعامة، البيض وبشار هبوب رياح قوية.

كما ستسجل الولايتين الجنوبيتين بني عباس وتندوف هبوب رياح مرفوقة بتطاير للرمال.

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