أمطار رعدية ورياح قوية على 8 ولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال اليوم.

وأوضحت المصالح في تنبيه لها يفيد بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. إلى غاية منتصف الليل.

وأشار المصدر أن الولايات المعنية هي: اليزي، جانت، تمنراست وإن قزام.

كما حذر تنبيه ثانٍ لذات المصالح، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم. إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بهبوب الرياح هي كل من، ولاية ورقلة، المنيعة، تيميمون وإن صالح وأدرار.