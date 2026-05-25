أمطار رعدية ورياح قوية غدا الثلاثاء

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الثلاثاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات إليزي، جانت وتمنراست، إليزي، جانت، تمنراست وعين قزام، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

كما ستعرف ولايات عين صالح، أدرار وتيميمون، هبوب رياح قوية مع تشكل وزوابع رملية.

