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أخبار الجزائر

أمطار رعدية ورياح قوية في هذه المناطق

بقلم أسماء.ع
أمطار رعدية ورياح قوية في هذه المناطق
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 حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض ولايات الوطن. كما أشار تنبيه من المستوى الأول إلى أن الأمطار مرتقبة من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من  سوق اهراس،  قالمة، قسنطينة، ميلة،  تبسة،  أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.

وبالمقابل، حذر  الديوان من هبوب رياح قوية وأمواج عالية في بعض السواحل الوطنية. حيث من المرتقب أن تكون الرياح بداية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من زوال اليوم الخميس. أما السواحل المعنية بالرياح فهي كل من  جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

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