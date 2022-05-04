أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 60 ملم محليا، أما تساقط الأمطار ستستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

أما الولايات المعنية: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر، وهران، عين الدفلى، تسمسيلت، تيارت، البيض والنعامة.

وفي تنبيه لذات المصالح حذّرت من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة.

وجاء في ذات التنبيه أن هبوب الرياح سيكون بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل، أما هبوب الرياح سيكون مرفوقا بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية: المغير، أولاد جلال، تقرت، الوادي، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة وتيميمون.

طالع أيضا: