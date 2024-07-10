أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على الولايات الداخلية الشرقية مع هبوب رياح بالجنوب.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات تبسة، خنشلة، باتنة و الوادي.

كما حذرت من تسجيل تطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات جانت، تمنراست، إن صالح ،أدرار، تيميمون، بني عباس و تندوف.