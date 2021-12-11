أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات
حذّرت مصالح الارصاد الجوية اليوم السبت في تنبيه لها من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية للوطن الى غاية السادسة من مساء اليوم.
وذكرت ذات المصالح أن الولايات المعنية هي سوق اهراس، بومرداس، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعرريج، البويرة البليدة، المدية، و الجزائر العاصمة.
كما حذرت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة إلى غاية التاسعة ليلا.
واضافت أن الولايات المعنية هي الطارف عنابة، سكيكدة جيجل بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة تيبازة المسيلة والجلفة.
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أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية بداية من منتصف الليل
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من منتصف الليل إلى غاية منتصف نهار يوم السبت.
وتتعلق الولايات المعنية بكل بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.
وحسب ذات النشرية قد تتعدى كمية الأمطار قد تتعدى 40 ملم محليا.
أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 70 ملم على هذه الولايات
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتراوح كميتها مابين 60 و70 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن.
وحسب نشرية خاصة، حذرت من أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم محليا على الولايات الشرقية، يكون مرفوقة بحبات البرد
كما حذرت الأرصاد الجوية في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا بالولايات الوسطى. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء.
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