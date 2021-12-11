أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت مصالح الارصاد الجوية اليوم السبت في تنبيه لها من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية للوطن الى غاية السادسة من مساء اليوم.

وذكرت ذات المصالح أن الولايات المعنية هي سوق اهراس، بومرداس، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعرريج، البويرة البليدة، المدية، و الجزائر العاصمة.

كما حذرت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة إلى غاية التاسعة ليلا.

واضافت أن الولايات المعنية هي الطارف عنابة، سكيكدة جيجل بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة تيبازة المسيلة والجلفة.

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