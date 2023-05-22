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أخبار الجزائر

أمطار رعدية ورياح قوية مرفوقة بزوابع رملية بداية من اليوم

بقلم أسماء.ع
أمطار رعدية ورياح قوية مرفوقة بزوابع رملية بداية من اليوم
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن. كما أشار تنبيه من المستوى للمصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار تستمر إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

وذكر التنبيه ذاته، إلى أن الولايات المعنية، بالأمطار الرعدية مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان.

في حين، نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية على كل من ولايات  ورقلة، المنيعة، تيميمون. إضافة إلى اليزي، إن صالح، أدرار، تندوف.

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