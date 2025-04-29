أمطار رعدية ورياح هوجاء تجتاح هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان هبوب رياح قوية نهار اليوم.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان هبوب رياح قوية نهار اليوم.

ومن المتوقع تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على ولايات سيدي بلعباس، السعيدة، النعامة، البيض، بشار وتندوف اليوم.

كما أشار ذات المصدر، ان بعض الولايات الجنوبية على غرار غرداية، المنيعة، ورقلة، بني عباس ستشهد هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

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